Vrachtwagenchauffeur kan ree niet meer ontwijken: diertje overlijdt ter plekke

Automobi­list ziet snorscoo­ter over het hoofd op berucht kruispunt in Schothorst

Een automobilist zag vrijdagmorgen omstreeks 10.00 uur in de Amersfoortse wijk Schothorst een snorscooter over het hoofd en kwam ermee in botsing. De scooterbestuurder raakte daarbij gewond.

8 april