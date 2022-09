Vreemde damp bij maiskuil: brandweer rukt uit in Barneveld

Intimida­tie en mishande­lin­gen lopen spuigaten uit in deze wijk: ‘Mijn kind mag hier niet alleen spelen’

‘Hé, wil je mij aftrekken’. Het is een vraag die een minderjarige jongen deze week ontving van één van de overlastgevende personen die een wijk terroriseert. Volgens omwonenden worden lukraak mensen in elkaar geslagen en vliegen scooters in brand, waardoor ze zich niet meer veilig voelen. ,,Je wordt gevangengehouden in je eigen woning.”

