Vrees dat meer kinderopvangcentra dagen gaan schrappen: ‘Huilende ouders aan de telefoon’

Kinderop­vang móet kinderen volgens directeur wel de deur wijzen: ‘Nodig om uit wurggreep te komen’

Het doet pijn, maar ze kan niet anders. Daarvoor is het personeelstekort binnen Ska Kinderopvang in de regio Amersfoort momenteel te groot. Directeur-bestuurder Louise Joosten moet vanaf volgende week ouders diep teleurstellen: een deel van hen krijgt te horen dat er voor hun kind geen plek meer is op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

8 juni