Vreugde bij lokale partijen in Nijkerk over verkiezingswinst, maar CDA blijft de grootste

Er kan weinig meer misgaan: Ljowa (8) mag vrijwel zeker in Amersfoort blijven wonen

Gaat er al een gejuich op bij de familie Shahbazyan in Amersfoort, nu het vrijwel zeker is dat zoon Ljowa (8) mag blijven en dus het gezin ook? Moeder Arpina: ,,Nee, we juichen pas al ik echt op papier zie staan dat Ljowa een verblijfsvergunning heeft. Maar ik heb wel méér hoop.’’ En Ljowa zelf? ,,Hij blijft vragen wanneer we het weten.’’

15 maart