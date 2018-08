Vrienden herdenken omgekomen Koen van Keulen (17) met tocht

VIDEOOngeveer 120 mensen, onder wie vooral leeftijdgenoten, liepen vanavond in Soest mee in een herdenkingstocht voor Koen van Keulen (17). De jongen uit Soest overleed in de nacht van 19 op 20 juli toen hij van een bruggetje zes meter omlaag viel bij het Gardameer in Italië.

Volledig scherm Vrienden en familie van Koen liepen mee in de stille herdenkingstocht. © Caspar Huurdeman De jongeren, onder wie Koens broer Max, liepen in stilte enkele kilometers van Soest naar de woning van zijn ouders in de Soester polder. Daar legden ze bloemen.



Dat ook buurtbewoners meeliepen of bij de oprit van hun woning hun respect betuigden, maakte diepe indruk op Eline Verbeek (18), de vriendin van Koen. ,,Eén bewoonster had op een tafeltje een brandende kaars, twee waxinelichtjes en enkele rozen staan. Dat geeft wel aan hoe er met de familie wordt meegeleefd. Heel Soest leeft mee, ik merk dat overal.’’

Burgemeester

In de stoet liepen ook de burgemeester van Soest, Rob Metz, en de Baarnse burgemeester Mark ­Röell. Röell deed dat omdat Koen in klas 5 vwo op het Baarnsch Lyceum zat, maar ook omdat hij in juli toevallig vlakbij het Gardameer kampeerde. Toen hij via zijn collega Metz vernam van het verongelukken van Koen, is hij naar de familie Van Keulen gegaan om ze bijstand te verlenen. ,,Het is mooi en indrukwekkend om te zien hoe deze jongeren dit oppakken en verwerken'', zegt Metz. ,,Ze hebben dankzij de groepsapp snel kunnen regelen dat deze tocht plaats kon vinden.’’

Quote Heel Soest leeft mee, ik merk dat overal Eline Verbeek, vriendin van Koen

Iedereen zweeg tijdens de tocht. Het verkeer op de Peter van den Breemerweg was stilgelegd. Omdat er geen zuchtje wind was en er ook geen trein door de polder reed op dat moment, was de stilte opvallend. En dat terwijl de jongeren het nadrukkelijk geen stille tocht wilden noemen, maar een herdenkingstocht.

Eerbetoon

Het plan om een herdenkingstocht op touw te zetten, kwam van Koens vriend Timo Bloemendal. ,,Toen ik het bekendmaakte sprong er meteen een stel mensen op in en hebben me meegeholpen het door te zetten. We beschouwen het als een eerbetoon voor Koen. Het is ook een stuk afscheid nemen als vrienden, familie, nabestaanden. We gingen er allemaal vanuit dat hij terug zou komen. We hebben eerst gewacht totdat de ouders terugkwamen in Soest en samen met hen en de gemeente hebben we afspraken gemaakt om de tocht goed te kunnen laten verlopen.’’

Volledig scherm Onderweg stonden ook omwonenden stil bij het overlijden van hun plaatsgenoot Koen. © Caspar Huurdeman Na afloop van de tocht bleef een aantal jongeren nog napraten. Dat ze nu verder moeten zonder Koen, is een besef dat nog maar nauwelijks doordringt. ,,Het leven gaat verder, dat weten we, maar hoe?’’ verwoordt een van de hen de heersende gevoelens.



Veel bij elkaar zijn en veel praten is volgens Timo het beste wat ze kunnen doen. ,,Je gevoelens uiten, er voor elkaar zijn, dat is belangrijk. En veel herinneringen ophalen. Als je in Soest de naam Koen gebruikt, weet iedereen dat je het over Koen van Keulen hebt.’’

Avondje uit

Volledig scherm Burgemeester Metz (r.) en zijn collega Roëll, die ten tijde van het ongeval in Italië was, in de stoet. © Caspar Huurdeman Koen uit Soest was vrijdagochtend na een avondje uit niet teruggekomen op de camping waar hij met zijn familie verbleef. Zijn lichaam werd na een dagenlange zoekactie maandag gevonden in de buurt van pretpark Gardaland, niet ver van het Gardameer. Het lijkt erop dat de jongen is gevallen in een zes meter diepe greppel naast de vangrail. Doordat het donker was en er hoge begroeiing stond, zag de jongen de greppel waarschijnlijk over het hoofd. In de greppel belandde Koen in slechts vijftig centimeter diep water.



,,Waarschijnlijk dacht die arme Koen dat dat de veiligste manier was. Hij wist niet dat het hier zo steil naar beneden liep”, zei de lokale politiecommandant toen het lichaam van Koen werd gevonden.

Eerbetoon

Familie en vrienden van Koen willen een door hem gecomponeerd nummer in de Top 40 zien te krijgen, als postuum eerbetoon. Koens grootste wens was om beroemd te worden. Hij had een eigen studio waar hij componeerde en zong.