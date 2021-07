Vrienden van vermiste Samuël (22) zijn hoopvol; speurhond Salto slaat aan op het meer van Bracciano

Ik weet niet aan wie het ligt, maar het is een schande dat Huize Randen­broek er momenteel zo bij staat

3 juli Het lijkt wel of het Elisabethpark met de week mooier wordt. Overal is het groen omhooggekomen, er staat een prachtige zonnewijzer en zelfs honden hebben er hun eigen speelplek. Het is toch geweldig dat de stad durfde te kiezen voor extra groen, terwijl ze ook de broodnodige huizen uit de grond had kunnen stampen.