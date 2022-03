Vrijwilligers uit Leusden sluiten zich 48 uur lang op voor het goede doel: ‘Gooi geld in de brievenbus!’

Voormalig YM­CA-ge­bouw in De Glind klaar voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen, maar wanneer komen ze?

In de groepsaccommodatie Corazon, het voormalige YMCA-gebouw aan de Postweg in De Glind zouden woensdag bijna negentig Oekraïense vluchtelingen worden opgenomen. ,,Maar door onduidelijke oorzaken kon dat niet plaatsvinden. Wanneer de vluchtelingen wel aankomen, is nu nog niet duidelijk. Het kan zomaar morgen of overmorgen zijn.”

