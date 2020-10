Vrouw (54) verdacht van poging doodslag op Baarnse ondernemer tijdens seksdate in bedrijfspand Eemnes

Seksdate

Het OM doet zolang het onderzoek loopt geen mededelingen over wat er zich precies afspeelde in het kantoor en de loods van het verhuisbedrijf. Volgens het slachtoffer, dat inmiddels thuis herstelt van de gevolgen, had hij een betaalde seksdate met de vrouw. Hij vertelt zaterdag in AD Amersfoortse Courant dat het tot een handgemeen kwam, nadat ze een dure fles parfum achterover had gedrukt. De vrouw zou hem daarbij tot drie keer toe hebben gestoken met een groot mes. In het ziekenhuis was een levensreddende operatie in de buikstreek nodig.