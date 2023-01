Vrouw belandt in nachtmerrie als mannen haar 4 uur lang thuis gijzelen: ‘Alleen moordzaak is erger’

ACHTER DE SCHERMEN Blij dat wij als redactie niet de rechters zijn in de corruptie­zaak Richard de Mos

In deze rubriek beschrijft de AD-hoofdredactie wat de redacties bezighoudt. Deze keer Paul van den Bosch (hoofdredacteur van de regiotitels van het AD) over de fraudezaak rond politicus Richard de Mos. Zittingsdag één is maandag in Rotterdam.

23 januari