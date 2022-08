Vrouw gaat onderuit op brommer in Baarn, omstanders schieten te hulp met paraplu tegen felle zon

Motorrij­der belandt in het ziekenhuis na ongeval tijdens tocht voor overleden lid

Een lid van motorclub Hayabusa Club-Holland is omstreeks 11.55 uur met zijn motor onderuitgegaan in Bunschoten-Spakenburg. Dit gebeurde tijdens een toertocht ter nagedachtenis van een lid van hun club. De man is ter controle overgebracht naar in het ziekenhuis.

