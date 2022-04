Vrouw geschept op kruising Laan van Emiclaer in Amersfoort

UPDATE Wéér vogelgriep in Barneveld, bedrijf met 26.000 legkippen vandaag nog geruimd

In de gemeente Barneveld is op een tweede pluimveebedrijf vogelgriep aangetroffen. Het gaat om een bedrijf in Voorthuizen. De betreffende pluimveehouder heeft circa 26.000 leghennen. De gemeente Amersfoort meldt dat het ministerie per direct een vervoersverbod heeft ingesteld. Burgemeester Jan Luteijn reageert geschrokken: ,,De sector heeft het zwaar te verduren.”

20 april