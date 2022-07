Vrouw gewond na val van elektrische fiets in Amersfoort

UPDATE Actievoe­ren­de boeren zochten burgemees­ter Nijkerk thuis op: ‘Een duidelijke grens overschre­den’

Actievoerende boeren hebben deze week in Nijkerk burgemeester Gerard Renkema thuis bezocht om in gesprek te gaan over hun grieven. Daarmee hebben ze een grens overschreden, stellen alle vijf fractievoorzitters van Nijkerk in een gezamenlijke verklaring.

