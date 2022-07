Vrouw raakt ernstig gewond nadat ze met scootmobiel onder vuilniswagen terechtkomt in Soest

Garagehou­der uit Soest ontloopt celstraf voor het bouwen van ‘verborgen ruimtes’ in auto’s

Een garagehouder in Soest is woensdag door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken van het inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen voor de smokkel van drugs. Wel krijgt hij een taakstraf omdat in zijn zaak drugs in een plafond werden gevonden.

29 juni