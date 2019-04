Vrouw verdwenen, man (56) opgepakt in Soest: 'Hij zei dat ze naar Canada was’

De politie wil verder nog niets loslaten. ,,We moeten uiterste zorgvuldigheid betrachten met dit onderzoek,’’ zegt een woordvoerder. Er zijn rond het middaguur hekken geplaatst om de Lange Brinkweg aan weerszijden af te zetten. Dat duidt erop dat het recherche-onderzoek waarschijnlijk nog veel tijd in beslag gaat nemen. Steeds meer rechercheurs, onder andere van de forensische recherche in witte overalls, lopen het huis in en uit om het te doorzoeken.



Een buurman zou de afgelopen week regelmatig ’s nachts timmergeluiden in de bewuste woning hebben gehoord. De politie kan dat niet bevestigen. ,,Afgelopen week waren er ook nog twee agenten in de Lange Brinkweg om foto’s te maken,’’ weet één van de buurtgenoten die aan het afzethek verschijnt.



De afgelopen maanden was de vrouw niet meer in Soest, weten buurtgenoten. Haar partner vertelde buren dat ze naar Canada zou zijn vertrokken. Een buurvrouw: ,,We hebben haar al een tijdje niet meer in de straat gezien.’’