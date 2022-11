Vrouwen halen uit schaamte ‘s nachts tampons uit deze kastjes en dat móet anders, vindt Soraya (34)

Wat kies je als je maar weinig te besteden hebt: een brood of een pakje maandverband? Vrouwen en meisjes die voor die keus staan, kunnen het laatste al her en der gratis ophalen bij buurtkastjes of afhaalpunten. Maar dat kan lang niet overal. Dat móet anders, vindt Soraya Lartey (34) uit Soest. ‘En het taboe op menstruatie moet eraf’.