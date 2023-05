Vuur maken of ‘pionieren’: voor deze honderden scouts is het dit weekend bittere ernst

Dochter Wilfred Genee voorkomt grote brand in huis: ‘Keuken is wel een beetje zwart’

Wilfred Genee heeft vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside zijn dochter gecomplimenteerd. Eerder op de avond had de 13-jarige Isabeau Genee alarm geslagen omdat er brand was ontstaan in de keuken van hun huis, vertelde de presentator.