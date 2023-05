Vuurwerk afschieten in Amersfoort wordt verboden (maar er is geen capaciteit om te handhaven)

Utrecht en Amersfoort speelden geen rol bij leed Roma en Sinti in de oorlog

Roma en Sinti is tijdens en in de jaren na de Tweede Wereldoorlog veel leed aangedaan in Nederland, maar Utrecht en Amersfoort speelden daarin geen rol. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar mogelijk rechtsherstel voor beide gemeenschappen. De Utrechtse politie pakte wél honderd woonwagenbewoners op in 1944.