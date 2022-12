Vuurwerk afsteken, dat mag niet meer in Soest... maar vuurwerk kópen? ‘Niemand gaat zich hieraan houden’

met video Is dit dé manier om zónder vuurwerk maar wél knallend het nieuwe jaar in te gaan?

Boemklats het nieuwe jaar in, zonder buskruit te gebruiken. Het is één van de alternatieven voor vuurwerk waar kunstenaars voor het tweede jaar op rij aan werken. In een loods bij het Eemplein in Amersfoort konden mensen terecht met hun vuurwerkvrije-ideeën.

27 december