VVD-lijsttrekker: ‘Ik denk dat ik de flyers gewoon wéér verspreid’

Een week geleden zou het weggezet zijn als een discussie als alle anderen. Maar aangezien de Amersfoortse afdelingsbesturen van de VVD en D66 sinds de flyeractie van afgelopen zaterdag in Vathorst in staat van oorlog verkeren, ligt een publiekelijk treffen tussen lijsttrekkers Kees Kraanen en Tyas Bijlholt onder een vergrootglas. Zéker als ze de degens kruisen over het onderwerp waar de ruzie mee begon: het coffeeshopbeleid.

VVD’er Kraanen trapte af met het aanbieden van zijn excuses voor de pamfletten, die bij de 5000 huishoudens in de noordelijke wijk op de mat plofte. Daarin werd D66 neergezet als partij die voor coffeeshops in woonwijken is , en daarbij werd een krantenknipsel uit het AD en een foto van lijsttrekker Bijlholt gebruikt. ,,Dat heeft Tyas ongelofelijk gekrenkt, en dat was niet onze bedoeling.”

Excuses

Maar kort na het uitspreken van de woorden ‘sorry’, was het weer gedaan met de nederigheid. Als Bijlholt stelt de coffeeshops niet in woonstraten te willen, bitst Kraanen: ,,Dan moet u mij toch eens uitleggen waarom u zo voor een wietwinkel in de Snouckaertlaan was, alsof daar geen mensen wonen?” ,,Het verbaast me dat ú daar tegen was, want u had in 2015 alleen maar moeite met coffeeshops bij basisscholen”, schopte Bijlholt de bal terug. ,,En u wilt wietboulevards, een hele stráát vol coffeeshops. Nee, dát helpt tegen de overlast.”