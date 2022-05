VVD-plan voor nieuwe huizen in Stoutenburg-Noord keihard afgekraakt: ‘Ongemakkelijk en onzorgvuldig’

De Amersfoortse politiek ging dinsdagavond in gesprek over het plan van de VVD voor kleinschalige huizenbouw in Stoutenburg-Noord. De liberalen hadden een groepje studenten laten uitzoeken of dit buitengebied geschikt is voor appartementen in een geluidswand bij station Hoevelaken, tiny houses en buurtschappen met eengezinswoningen op agrarische grond. Het buitengebied grenst aan natuurgebieden De Schammer en Bloeidaal en is nu een weidegebied met kronkelwegen en hier en daar wat huizen en boerderijen.