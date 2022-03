VVD’er Gerard van den Tweel doet afstand van zetel in raad Nijkerk: ‘Beste voor de kiezers’

Gerard van den Tweel doet afstand van zijn zetel in de Nijkerkse Gemeenteraad. Vorige week is hij bij de gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen gekozen voor de VVD. De partij is met een verlies van één zetel teruggekeerd in de raad, wat het voor Van den Tweel moeilijk zou maken als raadslid. ,,Ik denk echt dat dit het beste is voor de kiezers.”

De VVD heeft drie zetels behaald deze verkiezingen. Dat is één minder dan bij de vorige. ,,We hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat het ontzettend jammer is. We hebben ons de afgelopen periode goed ingezet en daarom verwachtte ik misschien wel vijf of zes zetels”, vertelt Van den Tweel. Doordat de partij minder zetels heeft, lijkt het voor hem en zijn kiezers het beste om zich terug te trekken.

Tijdsgebrek en belangenverstrengeling

,,Ik heb ook mijn eigen bedrijven die aandacht nodig hebben. Voor drie raadsleden is het echt heel erg aanpoten en ik heb de tijd daar niet voor”, legt de VVD’er uit. ,,Als we met meer mensen in de raad hadden gezeten, zouden we het werk kunnen verdelen maar dat is helaas niet het geval.”

Niet alleen het tijdgebrek speelt mee in zijn overweging. Ook is hij bang voor belangenverstrengeling. ,,Als raadslid moet je natuurlijk alles goed in de gaten houden. Met drie zetels heb ik dan veel raakpunten met mijn eigen bedrijven en dat wil ik niet. Ik wil objectief en transparant blijven.”

Quote Er komen nu drie mensen in de raad die het ook heel graag willen en meer tijd hebben Gerard van den Tweel

Van den Tweel is al 49 jaar lid van de VVD en vindt het daarom een moeilijk besluit. ,,Maar ik denk echt dat dit het beste is voor de kiezers. Er komen nu drie mensen in de raad die het ook heel graag willen en meer tijd hebben.” De eerstvolgende op de lijst, Richard van Hussel, krijgt nu zijn zetel. Van Hussel was eerder raadslid voor de VVD van 2014 tot 2019.

Aantal jaren ouder

Van den Tweel zegt zich wel te blijven inzetten voor de VVD in Nijkerk. Maar of hij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer meedoet? ,,Dat weet ik nog niet. Dan ben ik ook weer een aantal jaren ouder. We gaan zien wat de tijd brengt.”

Afgelopen maand verloor Van den Tweel zijn vrouw. Eigenlijk had hij samen met haar in het statige, monumentale Huize Hoogstraaten aan de Spoorstraat in Nijkerk willen gaan wonen, maar hij heeft nu besloten om het pand te bewaren voor ouderenzorg in Nijkerk. Tot die tijd mogen vluchtelingen uit Oekraïne gebruik maken van het pand.

