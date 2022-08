Waar Amersfoortse kroegtijger Sjanie kwam, was het gezellig: ‘Bekendheid reikte tot in Spanje’

Pas op de overlijdensadvertentie zag menigeen haar volledige naam: Sjanie Oostdijck. Voor Amersfoorters was ze kortweg ‘Sjanie’: de springerige, vrolijke, altijd positieve vrouw die je steevast ergens in het uitgaansleven tegen het lijf liep. Dan werd er uitgebreid geproost en geknuffeld, gevolgd door het uitwisselen van de laatste wederwaardigheden. En dat waren niet zomaar oppervlakkige kroeggesprekken; ze wist daadwerkelijk wie je was en hoe het met je ging.