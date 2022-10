Waarom Amersfoort statushouders voorrang geeft bij sociale huurwoningen: ‘We moeten iedereen helpen’

Statushou­ders krijgen 6 weken voorrang op sociale huurwonin­gen in Amersfoort (en dit zijn de gevolgen)

De gemeente Amersfoort gaat mensen met een verblijfsstatus zes weken lang voorrang geven op vrijgekomen sociale huurwoningen in de stad. In totaal zullen 145 statushouders vanaf 1 november verhuizen naar ongeveer 45 woningen in de gemeente.

13:03