Waarom de regio Amersfoort het paradijs op aarde is voor deze beschermde vogel: ‘Het kan wél’

Video Wen er maar aan, ook wolven komen soms in de stad (en vooral de wolf zelf heeft daar last van)

Twee keer in korte tijd werd er in Amersfoort een wolf gespot. Hij liep onder andere op een drukke weg en in nieuwbouwwijk Vathorst. Toch is daar niets vreemd aan, zegt deskundige Maurice La Haye van het landelijk Wolvenmeldpunt. „Wolven trekken nu eenmaal rond. Het is onvermijdelijk dat er af en toe één door een woonwijk loopt.”

11 april