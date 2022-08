Waarom er steeds meer verzet is tegen plannen voor windmolens in regio Amersfoort

met Video Boerenpro­test tijdens Vuelta toont onvrede aan de rest van de wereld: ‘Wij voelen groot onrecht’

Geen verstoring van het wielerpeleton van de Vuelta of ‘andere gekkigheid’. Wél aandacht op televisie in talloze landen voor het Nederlandse boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Voor organisator en veehouder Teus van der Wind uit Woudenberg is het protest geslaagd ,,We blijven onze boodschap herhalen. Net zolang totdat Den Haag luistert.”

20 augustus