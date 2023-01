Waarom viel de Leusdense coalitie uit elkaar? ‘Bizar dat je als coalitiepartij zoiets doet’

Koken & Eten Bij de sushi­school van Rik kun je gratis leren sushi maken: ‘Je moet gewoon dingen uitprobe­ren’

Je hebt mensen ‘die er wel van houden’ én mensen die helemaal gék zijn van sushi. Rik Keijzer uit Amersfoort behoort tot de laatste categorie. Maar ja, goedkoop is het niet. Daarom leerde hij tijdens de lockdowns zichzelf hét Japanse gerecht te maken. Die liefde deelt hij nu met de wereld via zijn School of Sushi. ‘Ik ga de wereld veroveren, geloof mij maar.’

