Waarom werd huis aan de Verdistraat tot twee keer toe bestookt met vuurwerk?

Dieven slaan toe op begraaf­plaats in Soester­berg: ‘De vazen zijn er met geweld afgerukt’

Wie haalt het in zijn hoofd om uitgerekend op een begraafplaats dingen te stelen? Die vraag houdt Luuk Gijsel (71), beheerder van het Onze Lieve Vrouwekerkhof in Soesterberg, sinds dit weekend bezig. Enkele graven zijn daar vernield en er zijn vazen en kettingen meegenomen. De politie is op zoek naar de daders.