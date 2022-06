Wagon van goederentrein ontspoort in Leusden; spoorwegovergang geblokkeerd

Een groot bedrijfs­dak vol zonnepane­len even geen optie? De superbatte­rij biedt hulp

Een Utrechts bedrijf dat zijn dak wil volleggen met tweehonderd zonnepanelen, een woningcorporatie die in een klap een heel huizenblok energieneutraal wil maken. Ze krijgen nu nul op het rekest bij de netbeheerders, want het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht zit aan zijn taks. De oplossing: joekels van batterijen om zonne-energie in op te slaan.

2 juni