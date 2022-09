Wakkerendijk in Eemnes wordt na meerdere ongelukken weer vernieuwd

Vanochtend kwam het verkeerskundig adviesbureau van Erwin van Dalen voor de zoveelste keer samen om te praten over aanpassingen aan de bekritiseerde Wakkerendijk. Na de laatste aanpassingen van enkele weken terug reed er namelijk nog een automobilist zijn auto in puin.

Discussie

Al langere tijd is er discussie over de verkeersveiligheid van de weg. Zo reden auto’s vaak te hard en was er regelmatig sprake van een botsing of aanrijding. Zo zegt bewoner van de Wakkerendijk Caroline Alting Siberg: ,,Een van onze buren is op deze weg een familielid verloren doordat hij werd aangereden op de fiets. Dat verhaal is natuurlijk bij alle inwoners blijven hangen. Je moet gewoon constant blijven uitkijken op deze weg.”