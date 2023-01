Wandelaars opgelet: inschrijvingen Soester Wandelweekend geopend (met dit jaar een extra route)

Kjoep in Soest moet weg wegens geluids­over­last: ‘Zoektocht naar alternatie­ve plek niet eenvoudig’

De hangplek voor jongeren (kjoep) aan de Dalweg in Soest wordt binnenkort weggehaald. De rechter heeft de vergunning vernietigd omdat deze in strijd is met de geluidsnormen. Na een juridische procedure tussen de gemeente Soest en omwonenden van de hangplek, is dit besluit dinsdag gemaakt. Er wordt naar een alternatieve plek gezocht.

18 januari