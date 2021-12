Wanhoopskreet familie: ‘Vertel wat jullie deden bij de graven, want onze kinderen gaan er aan onderdoor’

,,Vertel ons alsjeblieft wat jullie die avond hebben gedaan op Rusthof. Leg ons uit wat de bedoeling was en waarom. We hoeven niet te weten wie jullie zijn, maar we hebben wel antwoorden nodig. Doe het voor de kinderen die er hun broertjes en zusjes begraven hebben liggen. Die begrijpen het totaal niet, maar ze moeten er wel mee verder.”