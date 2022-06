Was Amersfoorter Onur A. psychotisch toen hij dreigde zijn moeder en zussen te vermoorden?

Traumaheli­kop­ter trekt veel bekijks en landt op middenstip van voetbal­veld in Amersfoort

Op het hoofdveld van ASC Nieuwland in Amersfoort is dinsdagmiddag een traumahelikopter geland. Het traumateam werd ingezet voor een kind in een taxibus, die geparkeerd stond nabij de voetbalclub.

