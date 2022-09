Wat als kunstenaar Piet Mondriaan mode had ontworpen? Couturier Irving geeft het antwoord

Waar normaal gesproken een fashionshow van dit kaliber alleen toegankelijk is voor genodigden, kan in dit geval iedereen die geïnteresseerd is een kaartje kopen. ‘Mon3ieme’ zal te zien zijn in het voormalige stadsklooster de Mariënhof, en wordt gehouden ter ere van het Mondriaanjaar, dat herinnert aan het feit dat de kunstenaar 150 jaar geleden werd geboren aan de Kortegracht.

Het belooft een show te worden met verrassende elementen, aldus Vorster. ,,Ik houd ervan om mensen op het verkeerde been te zetten en te experimenteren met ontwerpen.” De couturier laat zich veelal inspireren door de kunstbeweging De Stijl en dit is terug te zien in de asymmetrische vormen en het ritmische lijnenspel van zijn ontwerpen.

,,Met lijnen kun je bijvoorbeeld lengte geven in het postuur van iemand, maar je kunt mensen er ook mee op het verkeerde been zetten. Als er bijvoorbeeld een lijn zit op een plek waar je het niet verwacht en daardoor de achterkant van een kledingstuk er heel anders uit ziet dan de voorkant. Dat vind ik leuk,” aldus de designer.

‘Edgy’ stijl

Irving Vorster startte in 2004 met ontwerpen. Sinds 2010 is de kleding van Vorster ook te zien in het modekwartier in Arnhem, waar hij zijn eigen salon heeft. Vorster noemt zijn stijl ‘edgy’, maar met oog voor vrouwelijk elegantie. Hij maakte zijn internationale debuut in 2008 in Londen en in 2018 en 2019 toonde hij een van zijn collecties tijdens de Paris Fashion Week. Vorster houdt nadrukkelijk niet alleen rekening met de kleding, maar ook rekening met zaken als het haar van de modellen.

De show wordt aanstaande zondag tussen 15.00 en 19.00u gehouden. Toegang kost 17,95 euro, inclusief een drankje. De show wordt ook via een livestream aan de buitenwereld vertoond. Een link naar deze livestream kost 7 euro. Meer informatie is te vinden op de website van de couturier, irvinx.com.

