Wat een verrassing! Chefkok Marco vindt tijdens koken parel in oester: ‘Is me in 32 jaar nog nooit overkomen’

Het is de stille droom van iedereen die wel eens een oester openmaakt: zou er een parel in zitten? Voor chef Marco Blok van restaurant MEI in Amersfoort kwam die droom vrijdag uit. ,,De eerste keer in 32 jaar dat ik met oesters werk. Heel bijzonder!”

,,Ik heb ook maar meteen een Staatslot gekocht”, grapt Marco Blok. De kans dat je een parel aantreft in een oester wordt geschat als één op de 15.000. Een zeldzaamheid dus. Blok werd dan ook flink verrast toen hij vrijdag aan de slag was met zes oesters.

Bij nummer drie stuitte hij op een wit bolletje. ,,Ik dacht eerst dat het een gezwelletje was. Daarna kwam ik erachter wat het écht was: ‘Huh, een parel!’, dacht ik.” Blok vindt het extra bijzonder omdat hij in de keuken al 32 jaar met oesters werkt.

Verwerken in een mooi sieraad

Blok liet zijn bijzondere ontdekking zien aan degenen die de oesters hadden besteld. Ook deelde hij zijn vondst via de sociale media van restaurant MEI in de Krommestraat. Daarbij heeft hij zijn Franse producent getagd. Daarvan heeft hij nog niks teruggehoord, vertelt hij.

Terwijl iedereen natuurlijk wil weten hoeveel die parel nou waard is. ,, Geen idee, daar heb ik geen verstand van. Eigenlijk gaat het mij ook meer om de emotionele waarde. Ik wil het misschien wel laten verwerken in een sieraad. Dat zo'n parel is gevormd door natuurkracht, dat vind ik mooi.”

Warm water

Blok hoeft zich vooralsnog niet al te rijk te rekenen, denkt Francis Hage van Pure & Timeless, een juwelier in Bussum die uitsluitend sieraden met parels verkoopt. ,,Mensen die bij ons langskomen met parels uit oesters of mossels, moet ik vaak teleurstellen. De écht kostbare parels worden aangetroffen in warme wateren, doorgaans niet in Frankrijk of Nederland. Maar het blijft een mooie vondst.”

Volledig scherm Marco Blok van het Amersfoortse restaurant MEI trof een parel aan in een oester © Caspar Huurdeman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.