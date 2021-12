Wat er allemaal misging bij pakketje met gevoelige informatie dat bij gezin werd bezorgd

Waarom een jeugdge­meen­te­raad niet voor de sier is: ‘Hun plannen worden ook echt uitgevoerd’

Waar moet de nieuwe speeltuin komen? Of hoe zorg je ervoor dat kinderen minder achter de computer zitten, maar meer bewegen? In steeds meer gemeenten praten zogeheten jeugdgemeenteraden mee over dit soort onderwerpen. Dat dat ook daadwerkelijk kan werken, bewijzen ze in Leusden. ,,Wat uitvoerbaar is, wordt ook écht uitgevoerd.”

30 november