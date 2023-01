Wat vind jij: moet natuur in Amersfoort en omgeving wijken voor woningbouw?

de kwestieAlles is gereed om op het weiland tegenover het Meanderziekenhuis vierhonderd nieuwe woningen te bouwen. En tóch komen ze er niet. De reden: de gemeente wil er niet aan, omdat de natuur behouden moet blijven. Dat roept de vraag op: wat vind jij? Gaat woningbouw boven natuur of is het andersom?

Stap tijdens een gemiddeld verjaardagsfeestje ergens een woonkamer binnen en de kans is groot dat het snel gaat over huizen. De prijs ervan, de zoektocht ernaar of het tekort eraan. Amersfoort staat op dit moment met gemiddeld honderdveertig kandidaten voor honderd woningen zelfs op de zesde plek in de landelijke top tien van steden met de hoogste woningnood, zo blijkt uit de Atlas voor gemeenten.

Om de nood enigszins te lenigen, wil bouwer Startblock vierhonderd huizen neerzetten in Groot Weede, pal tegenover het ziekenhuis. Maar het bedrijf krijgt nul op het rekest, omdat is afgesproken dat de ‘ecologische waarde van het gebied behouden moet blijven’. De lokale politiek is sterk verdeeld over deze uitspraak, zo bleek vorige week.

Zeker niet de eerste keer discussie

Het is zeker niet voor het eerst dat plannen om woningen te bouwen lijnrecht tegenover planten en dieren komen. Zo woedde er jaren een felle discussie over huizenbouw in Park Schothorst. En vorig jaar mei gooide de VVD op het stadhuis nog de knuppel in het hoenderhok, door met een plan te komen voor kleinschalige huizenbouw in Stoutenburg-Noord.

Wat vind jij? Moet de natuur in Amersfoort en omgeving koste wat het kost behouden blijven, ook als dat betekent dat woningbouwplannen niet door kunnen gaan? Of moeten planten, bloemen en dieren wijken omdat er nou eenmaal een enorme vraag is naar huizen?

