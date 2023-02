Wat vindt u: moet de gemeente (te) kleine voetbalclubs dwingen om samen verder te gaan?

Voetbal­clubs met maar honderd leden? Niet levensvat­baar, aldus Amersfoort: dit gebeurt er met ze

Gaan kleine voetbalclubs in Amersfoort in de toekomst samen verder om te overleven? Die kans is groot. De verenigingen gebruiken hun speelruimte namelijk niet altijd even efficiënt, en daar wil sportwethouder Ben van Koningsveld wat aan doen. ‘Lege velden zijn doodzonde.’