Wát? Zijn vrouwen gelijk aan mannen bij het Soester schuttersgilde? Ja, na bijna 600 jaar

Het gilde in Soest moet wel voor de bijl: vrouwen voor het eerst in eeuwen welkom?

Ooit beschermden schuttersgilden een dorp tegen gespuis. Maar waar het in het zuiden nog barst van deze middeleeuwse overblijfsels, heeft boven de rivieren alleen Soest nog zo’n ‘burgermilitie’. En zelfs die staat nu onder druk. Welke jongere is er immers nog voor te porren om een historisch kostuum aan te trekken en met buksen te schieten? ‘Het is leuk in de winter, maar bij warm weer is het vooral zweten.’

18 november