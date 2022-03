Waterleiding gesprongen in straat Nijenrode

UPDATE Nieuwkomer Lokaal Belangrijk grote winnaar in Leusden: ‘Ik sta te trillen op mijn benen’

Met zeven zetels is de nieuwe partij Lokaal Belangrijk de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Leusden. Opvallend, want Leusden had jarenlang geen lokale partijen. ,,Ik sta te trillen op mijn benen”, is woensdagavond de eerste reactie van lijsttrekker Alexandra Kolkman.

17 maart