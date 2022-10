Waterpoloër hoort pas 4,5 jaar (!) na vermeende mishandeling zijn straf: ‘Dit is niet uit te leggen’

Schoenen, stoelen en ‘vrouwenbe­nen’ van ontwerper Wout ontroeren: ‘Er zit zóveel gevoel in’

Pumps met hakken in de vorm van muzieksleutels, een zwevende sofa of een kapstok waarvoor hij zich liet inspireren door de takken van een boom. De originele en expressieve ontwerpen van Amersfoorter Wout Speyers - zelf spreekt hij over ‘beelden’ - zijn allemaal even speels.

20:30