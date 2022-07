Waterschap waarschuwt: ‘Het is kurkdroog, wees zuinig met water’

Stukje heide bij Den Treek brandt af in de vroege ochtend, mogelijk door smeulend kampvuur­tje

Ruim 600 vierkante meter heide is zondagmorgen rond kwart voor zes afgebrand in natuurgebied Den Treek bij Leusden. Een natuurfotograaf die vroeg op pad was om mooie plaatjes te schieten, zag de vlammen en belde de brandweer.

17 juli