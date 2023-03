Week zonder vlees: hier in Amersfoort kun je lekker vegetarisch eten

Geen geld voor sport of vrije tijdsbeste­ding? Maryse geeft yogales voor mensen met een smalle beurs

De crisis grijpt wild om zich heen en dus hebben veel mensen geen geld om iets aan sport of vrije tijd te doen. Maryse Kipping van Yogacentrum Bindi in Amersfoort wil daar verandering in aanbrengen. Ze biedt lessen aan voor mensen met een smalle beurs.