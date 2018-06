Weer drie jaar cel geëist tegen ontuchtige zwemleraar uit Soest

SGP wil dwangsom tegen drugsover­last in Barneveld

10:31 De SGP wil dat de gemeente Barneveld bij drugsoverlast dwangsommen kan opleggen. In buurgemeente Putten is dat al mogelijk en Nijkerk heeft het in voorbereiding. De SGP is bang dat de problemen zich zullen verplaatsen, blijkt uit schriftelijke vragen aan het college.