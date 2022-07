Wéér een auto uitgebrand in Amersfoort, dit keer in het Soesterkwartier

Het is het zoveelste voertuig dat in de afgelopen weken totaal in de as gelegd werd. Maandag aan het eind van de middag moest de brandweer nog uitrukken naar de Albatrosstraat, waar ook een auto in brand stond. In de weken ervoor ging het onder andere al mis op de Graaf Lodewijklaan, de Gravin van Burenlaan, de Leusderweg en ook aan de Enk en de Van Goyenlaan in Soest gingen voertuigen in vlammen op.