Wéér een ruit kapot bij antiquair in binnenstad: ‘Veel erger is dat geschreeuw en gegil op straat’

Oderkerks vrouw was in de nacht van vrijdag op zaterdag wel even wakker geworden van lawaai op straat. En ze hoorde ergens een ruit sneuvelen, maar dacht dat het ergens anders was. ,,Ze heeft me dus ook niet wakker gemaakt’’, zegt Oderkerk. ,,Ik merkte het pas zaterdagmorgen vroeg. En heb meteen maar weer een ruitje besteld en het er zelf weer ingezet. Dat doe ik in een handomdraai, want het is al zo vaak gebeurd.’’