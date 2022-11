Wéér een supermarkt-overval in Amersfoort door man in regenpak: politie met kogelvrije vesten rond Lidl

Op de Lidl aan de Balladelaan in Amersfoort is vanavond opnieuw een overval gepleegd. Dat heeft de politie bevestigd. Het is daarmee voor de derde keer dit jaar dat het Lidl-filiaal wordt opgeschrikt door overvallers.

De man die rond kwart voor acht de budget-supermarkt binnen kwam en het personeel bedreigde, heeft zich volgens de politie met een onbekende buit uit de voeten gemaakt. Er raakte niemand gewond.

Lees ook Man met skeletmasker vlucht op fiets na gewapende overval op supermarkt in Amersfoort

De politie is na de overvalmelding met kogelvrije vesten aanwezig op de Balladelaan. Ook is een burgernet-oproep uitgegaan. De politie vraagt mensen uit te kijken naar een man in een donker regenpak met opvallende bies op de borst en een bivakmuts op.

Wel of geen wapen

Of er sprake is geweest van bedreiging met een (vuur)wapen, wil de politie uit tactisch oogpunt vooralsnog niet melden. In en rond de Lidl wordt uitgebreid onderzoek gedaan.

Het is inmiddels voor de derde keer dit jaar dat het filiaal aan de Balladelaan is overvallen. Op 25 september bedreigde een man met een skeletmasker het personeel. Hij ging er toen op de fiets vandoor. Afgelopen woensdag maakte de politie bekend dat het nog niet gelukt was de dader op te sporen. Daarop werden camerabeelden vrijgegeven die door bewakingscamera's werden gemaakt.

Regenpak

Opvallend is dat bij de overval van 25 september de dader ook een donker regenpak droeg, zoals op de camerabeelden van toen te zien is. Ook nu reppen getuigen van een man in regenpak met opvallende bies over de borst.

In juli van dit jaar pleegde twee tieners van 16 en 17 jaar een overval op het bewuste Lidl-filiaal. Zij werden diezelfde avond nog aangehouden op het Winkelpad in Park Schothorst, dankzij buurtonderzoek en oplettende bewoners.

Amersfoort wordt de afgelopen maanden geteisterd door overvallen op supermarkten. Op 1 november was het raak bij de Boni in Hooglanderveen. De overvaller bedreigde de kassamedewerkster met een mes en ging er met 20 euro vandoor. Op 11 oktober kreeg de Jumbo aan de Wiekslag te maken met twee jeugdige overvallers die met een bivakmuts en mes voor sluitingstijd het filiaal binnen kwamen. Ze konden een maand later worden aangehouden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.