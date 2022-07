Weer een tegenslag voor olifantenkudde DierenPark Amersfoort: ‘oma’ en icoon WarWar overleden

Verdrietig nieuws uit DierenPark Amersfoort vandaag. Khine War War, de oudste olifant en de matriarch van de kudde is overleden. Het is de derde olifant in ruim twee jaar tijd waar de dierentuin afscheid van heeft moeten nemen. Het park stelt dat een ‘icoon’ is heengegaan.

Het dier is 39 jaar oud geworden en had al lange tijd last van artrose in haar gewrichten. ‘Medische behandelingen, waaronder pijnbestrijding, hielpen niet meer voldoende om haar een volwaardig leven te laten leiden. Wij hebben daarom moeten besluiten haar in te laten slapen’, zo stelt het Dierenpark in een bericht op Facebook.

De kudde krijgt nu tijd om te rouwen om het verlies van War War, zoals de olifant ook wel genoemd werd. Het binnenverblijf in het Rijk der Reuzen zal daarom tijdelijk gesloten zijn.

Oudste van de kudde

Khine War War was het oudste vrouwtje van de olifantenfamilie, de matriarch van de familie en daarmee ook de leider. Dierenverzorgers denken dat Indra, de dochter van Khine War War, nu waarschijnlijk de rol van haar moeder over gaat nemen.

Het gemis is groot. Khine War War woonde ruim dertig jaar in het park. In 1999 kreeg zij dochter Indra. Later is ze oma geworden van Kina, Kyan en Yunha. Ook was zij de overgrootmoeder van Thabo en Yindi.

Volledig scherm Khine War War met olifantje Indra kort na haar geboorte. © GPD/ Marc van der Kort

De olifantenkudde heeft in ruim twee jaar tijd behoorlijk wat voor haar kiezen gekregen. Olifantje Thabo overleed vorig jaar april op 3-jarige leeftijd aan het voor jonge olifanten dodelijke herpesvirus. Yunha (3) trof eerder al hetzelfde lot. Zij stortte in april 2020 plotsklaps ter aarde voor het oog van de webcams die destijds nog in het binnenverblijf van de olifanten hingen.

Het duurde drie uur voordat dierverzorgers bij Yunha konden komen, omdat oma War War in kringetjes om haar kleindochter bleef cirkelen. Moeder Indra leek op dat moment hoog zwanger te zijn, maar dat bleek achteraf een schijnzwangerschap.

Afscheid van ander icoon

Afgelopen december verloor het park ook al een icoon. Toen moesten de dierverzorgers afscheid nemen van Siberische tijger Ilya. Hij werd 17 jaar.

