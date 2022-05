Wéér geen restaurant in Amersfoort dat Michelinster behaalt

Geen enkel restaurant in Amersfoort en de regio heeft dit jaar bij de uitreiking van de Michelinsterren in Amsterdam een ster achter haar naam mogen noteren.

Via een livestream was te volgen hoe de sterren werden uitgereikt aan de chefkoks van de restaurants in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Tien restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. Daar zat dus geen naam uit de regio bij.

Het is alweer drie jaar geleden dat Amersfoorters terecht konden in een sterrenrestaurant in eigen stad. In 2019 gooiden Ingeborgh en Marco Blok het roer om en zeiden ze hun - toen met een Michelinster bekroonde - Blok’s Restaurant vaarwel.

Voorzien

Culinair recensent Marco Bosmans, bekend van de rubriek De Gouden Pollepel, hoopte dat het nieuwe restaurant van het echtpaar in aanmerking zou komen voor een ster. ,,Marco Blok staat al 35 jaar in de keuken en kiest nu een plantaardigere, duurzamere route. Daar is Michelin ook wel gevoelig voor”, zo dacht hij. Ook restaurant De Saffraan (dat van 2009 tot 2014 een ster had) maakte volgens hem kans.

Nog verder terug in het verleden, van 1996 tot en met 2001, hadden restaurants de Rotisserie en Mariënhof in het gelijknamige klooster twee Michelinsterren.

