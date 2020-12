Weer honderden gelovigen in de Barneveldse Rehobothkerk, ondanks oproep van burgemeester

Traumaheli uitgerukt nadat iemand met been klem raakt onder graafmachi­ne in Terschuur

18 december In een bos aan de Leemweg in Terschuur is vrijdagmiddag iemand met zijn been vast komen te zitten onder een graafmachine. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de brandweer kwamen ter plaatse.