Wéér loopt het gigantisch uit de hand in Spakenburg: ‘Onbegrijpelijk dat politie er pas na 20 minuten was’

Phaedra (16) danst al sinds ze 3 is élke dag: ‘Ik droom van mijn eigen dansstudio’

Ze was pas 3 jaar toen ze voor het eerst op dansles ging en sindsdien danst ze geen dag niet. Of Phaedra Boersma (16) uit Leusden het wel eens zat is? ,,Absoluut niet. Ik heb het nodig.”

13:00